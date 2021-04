Gatto beve dal distributore | video

Leggi su panorama

(Di martedì 20 aprile 2021) Il gattino protagonista di questosembra aver trovato in un batter d'occhio la soluzione ai suoi problemi: dopo aver vagato per le stanze di casa, assetato, si ferma di fronte ad undell'acqua, riuscendo in attimo a metterlo in funzione: si alza su due zampe, spinge la leva ed ecco fatto. Che ingegno! Guarda tutti idivertenti Unda riportoIl protagonista di questoha senza dubbio delle doti fuori dal ...muove la testa a ritmo di musicaUndavvero talentuoso quello protagonista di questo: guarda il filmato ...sportivo si tiene in forma, facendo gli addominaliAddominali e ...