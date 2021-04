Forse la Superlega è già finita (Di martedì 20 aprile 2021) Una notizia incredibile rimbalza direttamente dall’Inghilterra, uno dei club all’interno della Superlega sarebbe già pronto a lasciare. Sembrava ormai tutto pronto ed elaborato per partire il prima possibile, alcuni ipotizzavano anche agosto 2021. Poi l’annuncio, l’esplosione mediatica ed ora un grande risentimento da parte del mondo del calcio nei confronti dei club fondatori della Superlega, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 20 aprile 2021) Una notizia incredibile rimbalza direttamente dall’Inghilterra, uno dei club all’interno dellasarebbe già pronto a lasciare. Sembrava ormai tutto pronto ed elaborato per partire il prima possibile, alcuni ipotizzavano anche agosto 2021. Poi l’annuncio, l’esplosione mediatica ed ora un grande risentimento da parte del mondo del calcio nei confronti dei club fondatori della, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

