Coronavirus, i dati del 20 aprile: i nuovi positivi a Monza e Brianza sono 129, tasso di positività al 3,5% in Lombardia (Di martedì 20 aprile 2021) Il bollettino della Regione per martedì 20 aprile 2021: sono +129 i nuovi casi positivi nella provincia di Monza e Brianza, sono +1.670 in Lombardia con 46.901 tamponi effettuati e un tasso di positività del 3,5%, in calo. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 20 aprile 2021) Il bollettino della Regione per martedì 202021:+129 icasinella provincia di+1.670 incon 46.901 tamponi effettuati e undità del 3,5%, in calo.

