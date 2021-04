Clima | ripresa da Covid non sostenibile | Co2 crescerà 5% quest' anno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Clima ripresa

Tiscali.it

Le emissioni di CO2 globali aumenteranno di quasi 5% quest'anno, un segnale che ladalla crisi del COVID - 19 sarà "tutt'altro che sostenibile" per il, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia. La Global Energy Review 2021 dell 'Aie prevede che le emissioni di ...Tra le ragioni di questo aumento c'è la pandemia poiché i governi di tutto il mondo stanno riversando stimoli nei combustibili fossili per finanziare ladalla recessione post - Covid.Per il numero il numero uno dell'AIE "la ripresa economica dalla crisi del Covid è attualmente tutt’altro che sostenibile per il nostro clima" ed occorre "impegnarsi in un’azione chiara e immediata ...Le emissioni di anidride carbonica aumenteranno nel 2021 ad un livello record (negativo), il secondo più alto della storia dopo quello di 10 anni fa seguito alla crisi finanziaria. Lo dice Fatih Birol ...