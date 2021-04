Claudia Gerini, dalla dura separazione ai problemi di salute: “La mia pancia sembrava…” (Di martedì 20 aprile 2021) Claudia Gerini nota attrice italiana ha avuto problemi di salute. Ecco come sta oggi La carriera di Claudia Gerini (Foto Web)Claudia Gerini, classe 1971 è una nota attrice italiana e ha collaborato con i migliori attori tra cui Carlo Verdone partner dei suoi grandi successi. A tredici anni vince il concorso di bellezza Miss Teenagers, e in giuria era presente anche Gianni Boncompagni partecipando già da giovanissima a numerosi film come Roba di Ricchi, interpretando il ruolo della figlia di Lino Banfi. Nel 1991 esordisce in uno dei programmi ideato e diretto da Gianni Boncompagni, Primadonna conducendo un gioco telefonico ,e in seguito entra a far parte delle ragazze di Non è la Rai sempre per la regia di Boncompagni. La sua carriera ... Leggi su kronic (Di martedì 20 aprile 2021)nota attrice italiana ha avutodi. Ecco come sta oggi La carriera di(Foto Web), classe 1971 è una nota attrice italiana e ha collaborato con i migliori attori tra cui Carlo Verdone partner dei suoi grandi successi. A tredici anni vince il concorso di bellezza Miss Teenagers, e in giuria era presente anche Gianni Boncompagni partecipando già da giovanissima a numerosi film come Roba di Ricchi, interpretando il ruolo della figlia di Lino Banfi. Nel 1991 esordisce in uno dei programmi ideato e diretto da Gianni Boncompagni, Primadonna conducendo un gioco telefonico ,e in seguito entra a far parte delle ragazze di Non è la Rai sempre per la regia di Boncompagni. La sua carriera ...

Advertising

minovr69 : #isolitiignoti la Valentina un cicinin Claudia Gerini. - SMSNEWSOFFICIAL : Sarà Claudia Gerini la protagonista della nuova puntata di “A spasso con te”, in onda lunedì 19 aprile alle 16… - VedutoD : RT @VedutoD: #BuongiornoATutti ????????? Offerta del #venerdi Da questo thriller il film 'Non sono un assassino' di Andrea Zaccariello. Con Ri… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: “A spasso con te” c’è Claudia Gerini – Su Rai3, ospite di Fiamma Satta - CeccarelliL_ : Oggi in TV: “A spasso con te” c’è Claudia Gerini – Su Rai3, ospite di Fiamma Satta -