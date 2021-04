Vaccino Covid e reazioni avverse: Pfizer supera AstraZeneca per numero di segnalazioni (Di lunedì 19 aprile 2021) Vaccini e reazioni avverse: quanti sono i casi in Italia e quali sono gli effetti collaterali? A fornire una risposta è il terzo rapporto di farmacovigilanza sui vaccini anti-Covid dell’Aifa. Su 9 milioni di dosi inoculate, segnalati circa 46 mila reazioni: di queste solo il 7,1% è risultata di grave entità. E nella “classifica” dei vaccini Pfizer/BioNTech supera AstraZeneca per eventi segnalati. Di seguito i dettagli dei dati inerenti il periodo 27 dicembre 2020 - 26 marzo 2021 illustrati dal report. Quanto e quando avvengono le reazioni avverse “Sono state 46.237 le segnalazioni di reazioni avverse, su un totale di 9.068.349 dosi somministrate (tasso di segnalazione di 510 ogni 100 ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Vaccini e: quanti sono i casi in Italia e quali sono gli effetti collaterali? A fornire una risposta è il terzo rapporto di farmacovigilanza sui vaccini anti-dell’Aifa. Su 9 milioni di dosi inoculate, segnalati circa 46 mila: di queste solo il 7,1% è risultata di grave entità. E nella “classifica” dei vaccini/BioNTechper eventi segnalati. Di seguito i dettagli dei dati inerenti il periodo 27 dicembre 2020 - 26 marzo 2021 illustrati dal report. Quanto e quando avvengono le“Sono state 46.237 ledi, su un totale di 9.068.349 dosi somministrate (tasso di segnalazione di 510 ogni 100 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, per riaprire senza errori mascherine anche dopo il vaccino. il virologo Francesco Broccolo, dell'Università… - RegioneLazio : Certificazione vaccinale: la nostra è la prima regione in Italia a rilasciarlo con dati anagrafici, prima e seconda… - HuffPostItalia : Vaccino Covid e reazioni avverse: Pfizer supera AstraZeneca per numero di segnalazioni - italianfirst2 : Vaccino Covid e reazioni avverse: Pfizer supera AstraZeneca per numero di segnalazioni ?????????? ?@73deva73? ?… - JvJean1971 : RT @simonealiprandi: Fenomeni in @RegLombardia e @PosteNews. Attenzione al numero di #tesserasanitaria! Potrebbe servire quello di una tess… -