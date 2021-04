Upgrade di marzo 2021 per Honor 9A, disponibilità in Europa (Di lunedì 19 aprile 2021) Honor 9A sta ricevendo un nuovo Upgrade, corrispondente alla numero build 3.1.0.194 della MagicUI. Il pacchetto introduce le patch di sicurezza di marzo 2021, con discrete novità software per il dispositivo. Come riportato da ‘Huawei Central‘, l’aggiornamento è in fase di rilascio via OTA (Over-The-Air) in Francia, ma siamo certi non passerà troppo tempo prima di vederlo arrivare anche in Italia. Vi ricordiamo che Honor 9A è uno dei medio-gamma più recenti del produttore cinese, che da qualche mese agisce in via indipendente da Huawei, per via del ban USA che ha purtroppo costretto l’OEM a vendere il suo sub-brand. Tenetevi pronti a ricevere l’aggiornamento 3.1.0.194 sul vostro Honor 9A, potendolo scaricare come meglio credete, sia sotto rete Wi-Fi (scelta sempre preferibile) o ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 aprile 2021)9A sta ricevendo un nuovo, corrispondente alla numero build 3.1.0.194 della MagicUI. Il pacchetto introduce le patch di sicurezza di, con discrete novità software per il dispositivo. Come riportato da ‘Huawei Central‘, l’aggiornamento è in fase di rilascio via OTA (Over-The-Air) in Francia, ma siamo certi non passerà troppo tempo prima di vederlo arrivare anche in Italia. Vi ricordiamo che9A è uno dei medio-gamma più recenti del produttore cinese, che da qualche mese agisce in via indipendente da Huawei, per via del ban USA che ha purtroppo costretto l’OEM a vendere il suo sub-brand. Tenetevi pronti a ricevere l’aggiornamento 3.1.0.194 sul vostro9A, potendolo scaricare come meglio credete, sia sotto rete Wi-Fi (scelta sempre preferibile) o ...

