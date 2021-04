Truffa del pacco non consegnato via SMS 8654, altro che riconsegna al mittente (Di lunedì 19 aprile 2021) Sta decisamente spopolando in questi giorni e ore la Truffa del pacco non consegnato via SMS. Si tratta di un semplice messaggio di testo che sta raggiungendo molti italiani e che include una nota di avvertimento allarmante all’apparenza. Il destinatario è invitato a confermare delle credenziali per ricevere una spedizione: in caso contrario, un fantomatico pacco appunto ritornerà al mittente. Non è affatto la prima volta che SMS di questo tipo vengono inoltrati ai malcapitati di turno. Nel recente passato è accaduto che questi messaggi sembrassero provenire direttamente da Amazon o da specifici corrieri del tutto estranei al tentativo di raggiro. Questa volta siamo al cospetto di una comunicazione che non fa riferimento a società o realtà e-commerce note ma non per questo il tentativo di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Sta decisamente spopolando in questi giorni e ore ladelnonvia SMS. Si tratta di un semplice messaggio di testo che sta raggiungendo molti italiani e che include una nota di avvertimento allarmante all’apparenza. Il destinatario è invitato a confermare delle credenziali per ricevere una spedizione: in caso contrario, un fantomaticoappunto ritornerà al. Non è affatto la prima volta che SMS di questo tipo vengono inoltrati ai malcapitati di turno. Nel recente passato è accaduto che questi messaggi sembrassero provenire direttamente da Amazon o da specifici corrieri del tutto estranei al tentativo di raggiro. Questa volta siamo al cospetto di una comunicazione che non fa riferimento a società o realtà e-commerce note ma non per questo il tentativo di ...

