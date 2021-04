Superlega, Tardelli: 'Ormai è solo business, io non gioco più' (Di lunedì 19 aprile 2021) Con o contro la Superlega , l'avvento del nuovo torneo d'élite del calcio europeo impone una scelta, quella che l'ex Juventus Marco Tardelli ha già fatto: "Non sono d'accordo, lo sport non è solo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 aprile 2021) Con o contro la, l'avvento del nuovo torneo d'élite del calcio europeo impone una scelta, quella che l'ex Juventus Marcoha già fatto: "Non sono d'accordo, lo sport non è...

fcin1908it : Superlega, Tardelli: “È una cosa sbagliata, lo sport non è solo business. Non mi aspetto…” - MatteoPlateroti : RT @marifcinter: Tardelli: 'Non sono d'accordo, lo sport non è solo business. E' tante altre cose. Si dicono tutte belle parole, le raccont… - marifcinter : Tardelli: 'Non sono d'accordo, lo sport non è solo business. E' tante altre cose. Si dicono tutte belle parole, le… - HSQMYP : Tardelli è la @myrtamerlino della ##ds: “con la #superlega la gente si annoierebbe”. Ciaone! - crazy4ju : i commenti di quelli de #LaDS sulla #SuperLega, mi sembrano quelli di ragazzini di 10 anni. E si che c'è gente come Tardelli, Pecci, ecc... -