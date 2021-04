Superlega: Rosella Sensi, ‘decisione disdicevole, convinta che si troverà soluzione’ (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. – (Adnkronos) – “Se n’è sempre parlato in questi anni. La decisione presa è quantomeno disdicevole per il momento e per quanto sta attraversando il calcio. Non sono degli sprovveduti, avranno riflettuto molto, ma non credo sia giusto aver preso una decisione del genere. Conosco Florentino Perez, non capisco perché abbiano preso questa decisione con queste modalità. Sono convinta che si arriverà a una soluzione”. Così l’ex presidente della Roma Rosella Sensi commenta la nascita della Superlega. “Sarà stata una presa di posizione e si deve tornare ad un punto in cui si rispettano i tifosi e il calcio -aggiunge Sensi a tuttomercatoweb radio-. Non si può chiedere alle persone in questo momento storico di fare a meno del calcio in nome degli interessi economici”. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. – (Adnkronos) – “Se n’è sempre parlato in questi anni. La decisione presa è quantomenoper il momento e per quanto sta attraversando il calcio. Non sono degli sprovveduti, avranno riflettuto molto, ma non credo sia giusto aver preso una decisione del genere. Conosco Florentino Perez, non capisco perché abbiano preso questa decisione con queste modalità. Sonoche si arriverà a una soluzione”. Così l’ex presidente della Romacommenta la nascita della. “Sarà stata una presa di posizione e si deve tornare ad un punto in cui si rispettano i tifosi e il calcio -aggiungea tuttomercatoweb radio-. Non si può chiedere alle persone in questo momento storico di fare a meno del calcio in nome degli interessi economici”. L'articolo ...

