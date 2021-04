Super Lega, il Recovery del calcio non è per tutti (Di lunedì 19 aprile 2021) Riprendersi dalla botta della pandemia e riconquistare sovranità finanziaria. In soldoni, è il caso di dirlo, le due ragioni fondamentali che hanno spinto 12 big del calcio europeo a tirare diritte sulla strada della Super Lega, il progetto che ha creato sconquasso nel mondo del pallone, al di là dei valori simbolici e sociali, un’industria che nel 2019 vedeva i primi 32 club del continente valere ben 35,6 miliardi di euro. Con l’uscita allo scoperto - dopo le indiscrezioni dello scorso autunno - di JP Morgan il quadro sembra comporsi nella sua evidenza. Proprio “per bilanciare l’impatto della pandemia Covid-19 a supporto dei loro piani d’investimento in infrastrutture”, si legge nel comunicato della banca d’affari americana - “i Club Fondatori riceveranno un contributo una tantum pari a 3,5 miliardi di euro”. Per farsi un’idea, nel ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Riprendersi dalla botta della pandemia e riconquistare sovranità finanziaria. In soldoni, è il caso di dirlo, le due ragioni fondamentali che hanno spinto 12 big deleuropeo a tirare diritte sulla strada della, il progetto che ha creato sconquasso nel mondo del pallone, al di là dei valori simbolici e sociali, un’industria che nel 2019 vedeva i primi 32 club del continente valere ben 35,6 miliardi di euro. Con l’uscita allo scoperto - dopo le indiscrezioni dello scorso autunno - di JP Morgan il quadro sembra comporsi nella sua evidenza. Proprio “per bilanciare l’impatto della pandemia Covid-19 a supporto dei loro piani d’investimento in infrastrutture”, si legge nel comunicato della banca d’affari americana - “i Club Fondatori riceveranno un contributo una tantum pari a 3,5 miliardi di euro”. Per farsi un’idea, nel ...

