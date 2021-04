Sondaggio, secondo il 52% dei votanti, il Benevento è la squadra che rischia di più essere risucchiata nella lotta salvezza (Di martedì 20 aprile 2021) lotta salvezza: secondo voi, chi rischia maggiormente di essere risucchiato? Benevento (52%) Fiorentina (40%) Spezia (9%) Foto: Twitter Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021)voi, chimaggiormente dirisucchiato?(52%) Fiorentina (40%) Spezia (9%) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

MicheleMagistr3 : @Emanuele676 A me sembra tanto sbagliare di 2 punti. Un conto gli 0.5 o 1, ma 2 mi sembra tanto. Contando anche l'e… - 28HAZX0NED : ALLORA sondaggio per fare capire ad elsie che il nome che dico io è molto molto migliore del suo. (se non votate i… - antbar12 : RT @Filomen30847137: SONDAGGIO???? Secondo VOI, per quali tra i seguenti motivi scoppiano le guerre? Quali sono le ragioni principali alla ba… - Filomen30847137 : RT @Filomen30847137: SONDAGGIO???? Secondo VOI, per quali tra i seguenti motivi scoppiano le guerre? Quali sono le ragioni principali alla ba… - albealias : RT @kat_prima: Secondo voi gli uomini quando corteggiano, lo fanno per raggiungere uno scopo ben preciso (portarla a letto), oppure per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio secondo Isola 2021, diretta decima puntata: Beatrice Marchetti eliminata Secondo Valentina Persia l'atteggiamento di Vera è finto 22.00 L'arrivo di Vera nel gruppo come ... attraverso i social, potrà partecipare alla 'vita' sull'Isola: grazie a un sondaggio sui profili ...

Elezioni di Roma: ultimo sondaggio In caso di ballottaggio Secondo questo sondaggio, la Raggi esce sempre perdente e l'unico scenario in cui lei rientra almeno al ballottaggio è quello in cui ha da scontrarsi solo con la figura di ...

Comunali, sondaggio su Lepore sindaco: vince anche senza M5S BolognaToday Premier di Israele: un voto diretto può sciogliere l’impasse? Chi sarà il nuovo Premier di Israele? E soprattutto: cosa saranno disposti a fare i leader politici pur di diventarlo? La partita è aperta ...

Isola, chi tra Beatrice Marchetti e Fariba Tehrani sarà eliminata secondo i lettori di Fanpage.it La decima puntata dell’Isola dei Famosi vedrà una nuova eliminazione tra Beatrice Marchetti e Fariba Tehrani, con la concorrente più votata ...

Valentina Persia l'atteggiamento di Vera è finto 22.00 L'arrivo di Vera nel gruppo come ... attraverso i social, potrà partecipare alla 'vita' sull'Isola: grazie a unsui profili ...In caso di ballottaggioquesto, la Raggi esce sempre perdente e l'unico scenario in cui lei rientra almeno al ballottaggio è quello in cui ha da scontrarsi solo con la figura di ...Chi sarà il nuovo Premier di Israele? E soprattutto: cosa saranno disposti a fare i leader politici pur di diventarlo? La partita è aperta ...La decima puntata dell’Isola dei Famosi vedrà una nuova eliminazione tra Beatrice Marchetti e Fariba Tehrani, con la concorrente più votata ...