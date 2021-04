Siria: Russia, uccisi 200 combattenti in 'base terroristi' (Di lunedì 19 aprile 2021) Il ministero della Difesa russo ha annunciato che le forze di Mosca hanno ucciso "fino a 200 combattenti" in Siria durante raid aerei su "una base terroristica" a nordest di Palmira. "Dopo aver ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) Il ministero della Difesa russo ha annunciato che le forze di Mosca hanno ucciso "fino a 200" indurante raid aerei su "unaca" a nordest di Palmira. "Dopo aver ...

OttobreInfo : 'La Russia ha lanciato attacchi aerei contro la base di addestramento dei terroristi vicino a Palmyra, in Siria, uc… - notiziarioeste : Raid aereo della Russia uccide 200 miliziani in Siria - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Russia: 'Uccisi 200 militanti islamici in Siria' - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Siria Le forze aree russe distrutto una base di addestramento di… - nerinagarofalo : RT @HuffPostItalia: Russia: 'Uccisi 200 militanti islamici in Siria' -

