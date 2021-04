Sanità | sindaco Giulianova ' Speranza rassicura su stop tagli'

(Di lunedì 19 aprile 2021) Teramo - "Oggi è un giorno da ricordare viste le rincuoranti parole del ministroche ha voluto visitare una delle più importanti strutture socio-sanitarie, cuore pulsante di solidarietà, che abbiamo in provincia di Teramo e una tra le più colpite dalla seconda ondata del virus": sono le parole deldi(Teramo), Jwan Costantini, dopo la visita del ministro della Salute alla Piccola Opera Charitas. "Il ministro ci hato sulla fine della stagione deiallae sull'inizio, invece, di quella degli investimenti sulle strutture di prossimità". Ad accompagnare il ministro nella struttura socio-sanitaria giuliese c'erano anche l'assessore alla Salute della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, il vescovo di Teramo-Atri, monsignor Lorenzo Leuzzi, e il ...

Ad accompagnare il ministro all'interno della struttura socio - sanitaria giuliese l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, il vescovo di Teramo - Atri mons. Lorenzo Leuzzi, il sindaco Jwan ...