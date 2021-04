Salvini dà del “delatore di Stato” a Gassmann e dice di non denunciare i vicini che organizzano feste

(Di lunedì 19 aprile 2021) Matteoha dovuto dir la sua anche su questo, dimenticandosi forse di essere un senatore della Repubblica italiana e il leader di un partito che è tra i maggiori azionisti dell’esecutivo di Mario Draghi. E che il suo governo ha messo nero su bianco alcune norme anti contagio che sono indispensabili affinché il giusto modo di comportarsi possa far sì che nel tempo diminuiscano i contagi e (soprattutto) i decessi dovuti all’epidemia di covid-19. Oggi, intervenendo alla trasmissione d Radio 1 Un giorno da Pecora, ha detto la sua sulla questione Alessandro. Di che stiamo parlando? Di un post su twitter in cui il noto attoreva di aver denunciato un vicino alle forze dell’ordine, perché sentiva che da casa sua provenivano delle urla e della musica, tanto da far intendere che in quell’abitazione fossero in troppi, che ci ...

Così il leader della Lega, Matteoparlando dell'orariocoprifuoco notturno e della possibilità di spostarlo in avanti. L'ha detto a 'Un giorno da pecora' su Radio Rai 1. Confida nel buon ...... investe la telecamera nella gestualità che questa volta assorbe la teatralità naturale... Come Silvio Berlusconi, come Matteo, come chiunque a propria difesa usa la prerogativa della ..."Se perfino il ministro Speranza è arrivato alla conclusione che all'aperto si rischia meno che al chiuso, non penso che 22 o 23 o 24 facciano la differenza. Poi dipende dal buon senso degli italiani" ...In attesa che venga approvato il prossimo decreto Covid, Draghi potrebbe incontrare i presidenti regionali che da tempo spingono per le riaperture.