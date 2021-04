"Quando si entra nei palazzi". Giletti travolge Roberto Speranza: ministro rosso di vergogna, ecco la prova | Video (Di lunedì 19 aprile 2021) Il tema del report dell'Oms "censurato" rischia di travolge il ministro della Salute Roberto Speranza, e forse per questo l'esponente di Leu sfugge alle telecamere di Non è l'Arena, che da mesi sul tema martella senza pietà le istituzioni. "Quando ci ha visti ha cambiato strada", denuncia l'inviato di Massimo Giletti, che lo aspettava al varo all'ingresso del Parlamento. Niente da fare, Speranza non vuole rispondere. E così il conduttore del talk domenicale di La7 si sfoga. In collegamento c'è Francesco Zambon, il funzionario dell'Oms che aveva redatto nel maggio 2020 un report sulla risposta del governo italiano alla pandemia considerato compromettente dal vicepresidente Oms Ranieri Guerra, che si sarebbe speso per farlo sparire. Uno scandalo fatto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Il tema del report dell'Oms "censurato" rischia diildella Salute, e forse per questo l'esponente di Leu sfugge alle telecamere di Non è l'Arena, che da mesi sul tema martella senza pietà le istituzioni. "ci ha visti ha cambiato strada", denuncia l'inviato di Massimo, che lo aspettava al varo all'ingresso del Parlamento. Niente da fare,non vuole rispondere. E così il conduttore del talk domenicale di La7 si sfoga. In collegamento c'è Francesco Zambon, il funzionario dell'Oms che aveva redatto nel maggio 2020 un report sulla risposta del governo italiano alla pandemia considerato compromettente dal vicepresidente Oms Ranieri Guerra, che si sarebbe speso per farlo sparire. Uno scandalo fatto di ...

