Nasce la Superlega | lotta Champions in Serie A falsata? Il finale di stagione rischia di essere inutile

(Di lunedì 19 aprile 2021) Era, ed è, uno dei finali di campionato più incerto di sempre e stava emozionando soprattutto per una corsache vede ancora in corsa cinque squadre per tre posti. Ma queste ultime sette partite diA, con la decisione di dodici squadre europee di farre ladei potenti (tra queste Juventus, Inter e Milan), potrebbero diventare clamorosamente vuote di senso e il rischio è quello di una corsadi fatto. Se Milan e Juventus dovessero avere la certezza di disputare l’eventualela prossima, poco importerebbe qualificarsi o meno tra le prime quattro. A quel punto entrerebbero in gioco Atalanta, Napoli, Lazio e persino la Roma per ora tagliata fuori, qualora ci dovesselo ...

Nella notte del 18 aprile è nata ufficialmente la(o Super League ), un nuovo torneo di calcio europeo che vedrà la partecipazione di 20 squadre che comprendono 15 club fondatori e 5 qualificati annualmente. La competizione sarà divisa in ...... respingendo i piani per formare una. Entrambi i club tedeschi rappresentati (Bayern ... Un progetto chedalla volontà di pochi club per salvare i propri investimenti, in un periodo di ...Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Sono un po' imbarazzato a fare finta come tutti di essere sorpreso: la Superlega era prevedibile, se ne parla da tanto, al massimo posso pensare che è di difficile realizz ...Finisce l'avventura di Jose Mourinho al Tottenham. Il club londinese ha infatti deciso di esonerare il tecnico portoghese, dopo i deludenti risultati di quest'anno in ...