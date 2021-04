MotoGP: Fabio Quartararo si conferma al vertice davanti ad un maestoso Bagnaia, in attesa del miglior Marquez… (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo un doppio appuntamento in Qatar abbastanza difficile da decifrare, il Mondiale MotoGP è entrato definitivamente nel vivo a Portimao in occasione del Gran Premio del Portogallo 2021, terza tappa della stagione e soprattutto primo atto del lungo tour europeo. Losail, spesso e volentieri, non rappresenta infatti un contesto molto indicativo per capire i valori in campo (Ducati è sempre andata fortissimo dal 2015 in poi), ma anche il circuito dell’Algarve ha caratteristiche praticamente uniche nel suo genere. Per questa ragione, anche i riscontri raccolti in terra lusitana vanno presi con le molle, mentre i primi verdetti potrebbero arrivare già a Jerez de la Frontera tra due settimane. Ciò premesso, il fine settimana portoghese ha fornito diversi spunti d’interesse specialmente in ottica iridata. Al contrario della passata stagione, la lista dei candidati al titolo ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo un doppio appuntamento in Qatar abbastanza difficile da decifrare, il Mondialeè entrato definitivamente nel vivo a Portimao in occasione del Gran Premio del Portogallo 2021, terza tappa della stagione e soprattutto primo atto del lungo tour europeo. Losail, spesso e volentieri, non rappresenta infatti un contesto molto indicativo per capire i valori in campo (Ducati è sempre andata fortissimo dal 2015 in poi), ma anche il circuito dell’Algarve ha caratteristiche praticamente uniche nel suo genere. Per questa ragione, anche i riscontri raccolti in terra lusitana vanno presi con le molle, mentre i primi verdetti potrebbero arrivare già a Jerez de la Frontera tra due settimane. Ciò premesso, il fine settimana portoghese ha fornito diversi spunti d’interesse specialmente in ottica iridata. Al contrario della passata stagione, la lista dei candidati al titolo ...

