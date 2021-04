Moscon vince la prima tappa del Tour of the Alps (Di lunedì 19 aprile 2021) Gianni che è cominciato oggi lunedì 19 aprile e terminerà venerdì 23. Il percorso si snoda tra i territori italo-austriaci. Il ciclista di Trento, dopo mesi difficili a causa dell’infortunio al polso, è tornato a sorridere. La vittoria di questo primo tratto della competizione è ancora più bella in quanto Moscon si trova nelle sue terre. Amstel Gold Race 2021: vince Van Aert al fotofinish Moscon vince la prima tappa del Tour, quali le sue sensazioni? Le sensazioni di Gianni Moscon possono essere riassunte in una parola: rinascita. Sì perchè dopo la frattura al polso, il ciclista ha affrontato una stagione che si è rivelata a dir poco negativa. Ora con questa vittoria può tornare ad essere più rilassato e ad avere fiducia nelle prossime ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) Gianni che è cominciato oggi lunedì 19 aprile e terminerà venerdì 23. Il percorso si snoda tra i territori italo-austriaci. Il ciclista di Trento, dopo mesi difficili a causa dell’infortunio al polso, è tornato a sorridere. La vittoria di questo primo tratto della competizione è ancora più bella in quantosi trova nelle sue terre. Amstel Gold Race 2021:Van Aert al fotofinishladel, quali le sue sensazioni? Le sensazioni di Giannipossono essere riassunte in una parola: rinascita. Sì perchè dopo la frattura al polso, il ciclista ha affrontato una stagione che si è rivelata a dir poco negativa. Ora con questa vittoria può tornare ad essere più rilassato e ad avere fiducia nelle prossime ...

Advertising

AnsaTrentinoAA : Ciclismo: Tour of the Alps; Moscon vince la prima tappa. Trionfa a Innsbruck: è il primo leader della classifica ge… - varesenews : Tour of the Alps: vince Moscon, Eolo combattiva, varesini pimpanti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: Tour of the Alps, Moscon vince la prima tappa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: Tour of the Alps, Moscon vince la prima tappa -