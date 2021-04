Minari: dal 26 aprile al cinema con Academy Two e il 5 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Dueu (Di lunedì 19 aprile 2021) Minari, vincitore del Golden Globe come miglior film straniero e nominato a 6 Oscar, arriverà nei Cinema il 26 aprile con Academy Two e mercoledì 5 maggio in prima assoluta alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. Arriva nei Cinema dal 26 aprile e in prima visione su Sky Cinema Due il film candidato a sei Oscar Minari di Lee Isaac Chung, film rivelazione di questa stagione Cinematografica già vincitore del Golden Globe come Miglior Film Straniero e del Gran Premio della Giuria e del Premio del Pubblico al Sundance Film Festival. Minari ha ricevuto sei ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 aprile 2021), vincitore del Golden Globe come miglior film straniero e nominato a 6 Oscar, arriverà neiil 26conTwo e mercoledì 5in prima assoluta21.15 su SkyDue, in streaming su NOW e disponibile on demand. Arriva neidal 26e in prima visione su SkyDue il film candidato a sei Oscardi Lee Isaac Chung, film rivelazione di questa stagionetografica già vincitore del Golden Globe come Miglior Film Straniero e del Gran Premio della Giuria e del Premio del Pubblico al Sundance Film Festival.ha ricevuto sei ...

Advertising

BHXG90bis : RT @TataChips86: We we #Minari dal 5 maggio su Sky Cinema - lavocedelcinema : Minari al cinema dal 26 aprile @lavocedelcinema - mtonino : RT @fpontiggia1: + + + #Minari dal 26 aprile al cinema con @AcademyTWO. Un film straordinario, il miglior modo per ripartire + + + - SimonaCroisette : RT @TataChips86: We we #Minari dal 5 maggio su Sky Cinema - Anna_Sebastiani : RT @fpontiggia1: + + + #Minari dal 26 aprile al cinema con @AcademyTWO. Un film straordinario, il miglior modo per ripartire + + + -