L’ex aequo, nello sport, è un privilegio raro (Di lunedì 19 aprile 2021) Il photofinish che non finiva mai. Otto minuti per decifrare e decriptare i fotogrammi, quindi determinare e dichiarare il vincitore. L’Amstel Gold Race, la più recente classica del nord, è stata conquistata ieri dal belga Wout Van Aert sull’inglese Tom Pidcock per un millimetro. Un millimetro. Niente. Niente dopo 221 chilometri di corsa a tutta birra. Niente dopo cinque ore, tre minuti e ventisette secondi di gara spettacolare. Niente eppure tutto. Siccome a pensare male ci si azzecca quasi sempre, verrebbe la tentazione di supporre che tanta attenzione, tanto scrupolo, tanta ostinazione nel cercare la precisione assoluta dipendesse anche dalla situazione geografica: Van Aert corre per una squadra olandese, la Jumbo-Visma, Pidcock per una inglese, la Ineos. Sarà un caso, o forse lo diventerà, ma a vincere è stata la squadra che giocava in casa. Se il giudizio di gara fosse ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 aprile 2021) Il photofinish che non finiva mai. Otto minuti per decifrare e decriptare i fotogrammi, quindi determinare e dichiarare il vincitore. L’Amstel Gold Race, la più recente classica del nord, è stata conquistata ieri dal belga Wout Van Aert sull’inglese Tom Pidcock per un millimetro. Un millimetro. Niente. Niente dopo 221 chilometri di corsa a tutta birra. Niente dopo cinque ore, tre minuti e ventisette secondi di gara spettacolare. Niente eppure tutto. Siccome a pensare male ci si azzecca quasi sempre, verrebbe la tentazione di supporre che tanta attenzione, tanto scrupolo, tanta ostinazione nel cercare la precisione assoluta dipendesse anche dalla situazione geografica: Van Aert corre per una squadra olandese, la Jumbo-Visma, Pidcock per una inglese, la Ineos. Sarà un caso, o forse lo diventerà, ma a vincere è stata la squadra che giocava in casa. Se il giudizio di gara fosse ...

