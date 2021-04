La compagnia del cigno 2 è il primo vero Flop per le fiction di Rai 1 (Di lunedì 19 aprile 2021) Cosa succede se mandi in onda una fiction a due anni di distanza senza avere una seconda stagione forte come la prima? L’inevitabile. Sin dal primo episodio de La compagnia del cigno 2 si era capito che la fiction in questa seconda stagione non avesse avuto il giusto mordente. La storia debole, sembrava solo l’allungamento di un brodo. Una minestra riscaldata venuta male, un vero peccato per diversi motivi. Perchè la prima stagione de La compagnia del cigno, seppur con qualche imperfezione ci aveva raccontato le storie di questi giovanissimi musicisti, svelandoci anche un mondo di cui non si parla troppo spesso. Con la seconda stagione, come accade di tanto in tanto, non si è centrato l’obiettivo e il risultato è stato per Rai 1 il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 aprile 2021) Cosa succede se mandi in onda unaa due anni di distanza senza avere una seconda stagione forte come la prima? L’inevitabile. Sin dalepisodio de Ladel2 si era capito che lain questa seconda stagione non avesse avuto il giusto mordente. La storia debole, sembrava solo l’allungamento di un brodo. Una minestra riscaldata venuta male, unpeccato per diversi motivi. Perchè la prima stagione de Ladel, seppur con qualche imperfezione ci aveva raccontato le storie di questi giovanissimi musicisti, svelandoci anche un mondo di cui non si parla troppo spesso. Con la seconda stagione, come accade di tanto in tanto, non si è centrato l’obiettivo e il risultato è stato per Rai 1 il ...

