Il tampone fai da te arriva nei supermercati | tempi e costo del kit

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà disponibile neigià dall’inizio del mese entrante ilfai da te che consentirà di accertare o no la positività al coronavirus nel giro di un quarto d’ora circa e che riuscirà anche a rilevare le eventuali mutazioni del virus conosciute. Un passo avanti importante verso la rapida fruizione delda parte dei consumatori, ad un anno dall’inizio della pandemia: il kit avrà unche oscilla tra i 6 e gli 8 euro e pur non avendo la stessa affidabilità di un test molecolare essendo antigenico, potrà consentire di individuare le persone positive al covid, anche in assenza di sintomi. Il Ministero della Salute lo ha appena inserito nell’elenco dei dispositivi medici, per questo motivo il kit può essere venduto ovunque, anche all’interno di ...

