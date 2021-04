Il Giappone riverserà l’acqua del disastro di Fukushima in mare (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Giappone ha annunciato che riverserà in mare tutta l’acqua usata per raffreddare i reattori della centrale nucleare di Fukushima negli ultimi 10 anni. La preoccupazione degli ambientalisti – ma non solo – è molto molto grande per via dei possibili risvolti per l’ecosistema. Ricapitolando 10 anni fa uno tsunami provocò la fusione parziale di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Ilha annunciato cheintuttausata per raffreddare i reattori della centrale nucleare dinegli ultimi 10 anni. La preoccupazione degli ambientalisti – ma non solo – è molto molto grande per via dei possibili risvolti per l’ecosistema. Ricapitolando 10 anni fa uno tsunami provocò la fusione parziale di L'articolo

