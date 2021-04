Il frassino riattiva la linfa vitale

Leggi su improntaunika

(Di lunedì 19 aprile 2021) Alessandro Nunziati Ilè un albero alto solitamente 20-35 metri, anche se a volte cresce fino a 40-45 metri. Le sue radici si estendono abbondantemente e impediscono la crescita di altra vegetazione intorno alla pianta; in tal modo, crea intorno a sé un grande spazio vuoto, dove spicca per la sua maestosità. Ilvive 120-150 anni circa ed è presente in quasi tutta Europa, nel bacino del Mediterraneo, in Asia occidentale e Nordamerica; in Italia cresce dal mare alla regione montana; predilige i terreni profondi, umidi ma privi di acqua stagnante. Le sue gemme fresche, trasformate in macerato glicerico, sono utili nella cura delle vie urinarie, degli occhi e dell’apparato osteoarticolare; svolgono un’azione diuretica ipocolesterolemizzante e disintossicante epatica. Da solo o con altre erbe è un potente depurativo e ...