I funerali del Principe Filippo: quello che forse non hai notato (Di lunedì 19 aprile 2021) Dai gioielli indossati da Kate al presunto “avvicinamento” tra William ed Harry: tutti i retroscena del funerale del Principe Filippo. Solo 30 persone hanno potuto presenziare alle esequie del Principe Filippo, che si sono svolte nel rispetto delle norme anti-Covid alla chiesa di Saint George, il 17 aprile. Uno dei momenti più attesi per gli amanti del gossip è stato senza dubbio l’incontro avuto da William e suo fratello, che non si sarebbero visti dall’addio ai titoli nobiliari di quest’ultimo (e dal suo trasferimento negli States). Altra questione che ha attirato l’attenzione dei curiosi è senza dubbio il significato simbolico dei gioielli indossati da Kate Middleton e dalla Regina (mentre le uniformi militari sarebbero state bandite durante le esequie per non mettere in imbarazzo suo nipote Harry, che dopo ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 19 aprile 2021) Dai gioielli indossati da Kate al presunto “avvicinamento” tra William ed Harry: tutti i retroscena del funerale del. Solo 30 persone hanno potuto presenziare alle esequie del, che si sono svolte nel rispetto delle norme anti-Covid alla chiesa di Saint George, il 17 aprile. Uno dei momenti più attesi per gli amanti del gossip è stato senza dubbio l’incontro avuto da William e suo fratello, che non si sarebbero visti dall’addio ai titoli nobiliari di quest’ultimo (e dal suo trasferimento negli States). Altra questione che ha attirato l’attenzione dei curiosi è senza dubbio il significato simbolico dei gioielli indossati da Kate Middleton e dalla Regina (mentre le uniformi militari sarebbero state bandite durante le esequie per non mettere in imbarazzo suo nipote Harry, che dopo ...

Advertising

chetempochefa : “La regina desidera condividere questa fotografia privata scattata con il Duca di Edimburgo in cima ai Coyles of Mu… - fanpage : I funerali del Principe Filippo alla St. George Chapel #PrincePhilipfuneral - fanpage : La Regina Elisabetta ai funerali del marito Filippo #PrincePhilipfuneral - zazoomblog : I funerali del Principe Filippo: quello che forse non hai notato - #funerali #Principe #Filippo: #quello - infoitcultura : I funerali del principe Filippo: le lacrime della regina Elisabetta -