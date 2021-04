**Grillo: Boschi, ‘figlio innocente perchè non in carcere? falsità giuridica’** (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Quando Beppe Grillo dice che suo figlio è chiaramente innocente perchè non è nè in carcere nè agli arresti domiciliari, dice una falsità da un punto di vista giuridico che non sta nè in cielo nè in terra”. Lo dice Maria Elena Boschi di Iv in un video sui social. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Quando Beppe Grillo dice che suo figlio è chiaramentenon è nè innè agli arresti domiciliari, dice unada un punto di vista giuridico che non sta nè in cielo nè in terra”. Lo dice Maria Elenadi Iv in un video sui social. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

