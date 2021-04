Giulia Salemi | Fulvio Collovati smentisce le avances | Chiamava tutti amore

Advertising

domenicalive : Pierpaolo Pretelli ha presentato il piccolo Leonardo a Giulia Salemi. Vediamo la sua sorpresa a #DomenicaLive - domenicalive : Caterina Collovati aveva accusato Giulia Salemi di averci provato con suo marito Oggi la verità di Fulvio a… - domenicalive : ?? Giulia Salemi diventa conduttrice! Su @MediasetPlay dal 16 aprile il suo nuovo programma, Salotto Salemi! ? Ne pa… - musiclover_blu : Buongiorno con Giulia Meme Salemi #prelemi - ElisaDiGiacomo : Salotto Salemi, Mello quesito piccante a Giulia, lei replica: 'The winner is Pierpaolo' -

, ex concorrente del Grande Fratello Vip, di quest'anno, debutta oggi, Venerdi 16 Aprile, come conduttrice del programma 'Salotto', in onda su Mediaset Play. Tra le ospiti della ...Fa commuovere l'amore di Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia ed ex gieffino della quinta edizione del reality più spiato d'Italia, per il suo bimbo Leo. Il compagno diè sbarcato nel salotto di Domenica Live nella puntata del 18 aprile e con lui il figlio Leonardo (4 anni il prossimo luglio), frutto d'amore avuto dalla modella cubana Ariadna Romero. I ...Invece Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno dimostrato la verità della loro storia e ad oggi stanno ancora insieme. Addirittura Pierpaolo Pretelli, oggi ospite a Domenica Live con il figlio Leonar ...Pierpaolo Pretelli ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live fa conoscere il suo splendido bimbo al pubblico, ma accade un sorprendente imprevisto ...