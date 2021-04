Domenica Live: Akash Kumar racconta cosa c'è dietro l'atteggiamento arrogante (Di lunedì 19 aprile 2021) La puntata di Domenica Live andata in onda ieri, Domenica 18 aprile 2021, ha visto come protagonista Akash Kumar. Il modello è tornato alla ribalta per la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi dove si è contraddistinto per un carattere arrogante che è peggiorato ulteriormente una volta tornato a casa. In Italia infatti Kumar è diventato molto attivo sui social e ha lanciato un gran numero di frecciatine ad alti volti noti. Ospite di Barbara d'Urso, Akash ha raccontato qualcosa in più sulla sua personalità soffermandosi sugli attacchi di panico e spiegando perchè non parla molto bene in italiano. Akash Kumar racconta cosa c'è dietro ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 19 aprile 2021) La puntata diandata in onda ieri,18 aprile 2021, ha visto come protagonista. Il modello è tornato alla ribalta per la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi dove si è contraddistinto per un carattereche è peggiorato ulteriormente una volta tornato a casa. In Italia infattiè diventato molto attivo sui social e ha lanciato un gran numero di frecciatine ad alti volti noti. Ospite di Barbara d'Urso,hato qualin più sulla sua personalità soffermandosi sugli attacchi di panico e spiegando perchè non parla molto bene in italiano.c'è...

