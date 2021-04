Doc Nelle tue Mani 2 in onda nel 2022, Luca Argentero è sul set de Le Fate Ignoranti (Foto) (Di lunedì 19 aprile 2021) Doc Nelle tue Mani 2 passa di nuovo in secondo piano perché al momento Luca Argentero ha altri impegni. Nei mesi scorsi si era pensato che il suo impegno fosse una nuova serie di Rai1 con Matilde Gioli, ma adesso sappiamo che sarà il protagonista della fiction ispirata al film Le Fate Ignoranti. Le riprese hanno preso il via proprio in questi giorni e dopo aver visto la Foto dell’attore al tavolo di lettura del copione insieme a Ferzan Ozpetek e gli altri attori del cast, oggi è stato pubblicato il primo scatto sul set nei panni del protagonista. Questo significa che i fan in attesa di Doc Nelle tue Mani 2 dovranno attendere un bel po’ per sapere come proseguirà il medical drama di Rai1. In un primo momento le riprese erano previste ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Doctue2 passa di nuovo in secondo piano perché al momentoha altri impegni. Nei mesi scorsi si era pensato che il suo impegno fosse una nuova serie di Rai1 con Matilde Gioli, ma adesso sappiamo che sarà il protagonista della fiction ispirata al film Le. Le riprese hanno preso il via proprio in questi giorni e dopo aver visto ladell’attore al tavolo di lettura del copione insieme a Ferzan Ozpetek e gli altri attori del cast, oggi è stato pubblicato il primo scatto sul set nei panni del protagonista. Questo significa che i fan in attesa di Doctue2 dovranno attendere un bel po’ per sapere come proseguirà il medical drama di Rai1. In un primo momento le riprese erano previste ...

