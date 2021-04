Curva Sud Venezia: “Solo rispetto per tifoseria granata”. Applausi da Salerno (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un’amicizia che le vicende del campo, ogni volta che le due rispettive squadre si affrontano, contribuiscono a rinsaldare. Quella stima sincera che intercorre tra le tifoserie di Venezia e Salernitana è ribadita ancora una volta dal gruppo Curva Sud Veneziamestre. In un momento di grande delusione, a ‘mente fredda‘ il gruppo lagunare afferma: “Ci dissociamo da tutte le polemiche e offese, anche pesanti, nei riguardi di una tifoseria come quella di Salerno, che merita Solo rispetto. Tutto questo non fa parte della nostra mentalità”. Concetti apprezzatissimi nella omologa Curva Sud Siberiano. Alla prima occasione, appena le regole lo permetteranno, salernitani e Veneziani ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un’amicizia che le vicende del campo, ogni volta che le due rispettive squadre si affrontano, contribuiscono a rinsaldare. Quella stima sincera che intercorre tra le tifoserie die Salernitana è ribadita ancora una volta dal gruppoSudmestre. In un momento di grande delusione, a ‘mente fredda‘ il gruppo lagunare afferma: “Ci dissociamo da tutte le polemiche e offese, anche pesanti, nei riguardi di unacome quella di, che merita. Tutto questo non fa parte della nostra mentalità”. Concetti apprezzatissimi nella omologaSud Siberiano. Alla prima occasione, appena le regole lo permetteranno, salernitani eni ...

Advertising

anteprima24 : ** #Curva #Sud #Venezia: 'Solo rispetto per tifoseria granata'. Applausi da #Salerno ** - MarcoBertolin0 : @Redstark75 @pietro00112 Nel 2019-20 l'abbonamento in curva sud costava più di 500 euro. Hai idea di quanto potrebb… - ibrielimovic : mi tocca iniziare a seguire il basket, qualcuno viene con me al forum di milano a formare la curva sud dell'olimpia? - AloneOnTheRopee : @RealHumanBean_7 Tutti a vedere la D gratis al Tre Fontane godo Curva Sud Roma Twitter - murriedhru : @ManuSulfa @EdoardoMecca1 Abbonato in curva sud ciuccio -