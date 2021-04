Campania, 1334 positivi su poco meno di 10mila tamponi, il tasso è al 13,4% (Di lunedì 19 aprile 2021) I positivi del giorno, secondo il bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania, sono 1.334 (di cui 523 sintomatici) su 9.934 tamponi effettuati. Il tasso, su un numero di test così basso, schizza al 13,4%. I deceduti sono 35 (29 nelle ultime 48 ore). I guariti sono 1519. Per quanto riguarda i ricoveri, quelli in terapia intensiva aumentano, rispetto a ieri, di 4 unità. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 150 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 1.536 * Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) Idel giorno, secondo il bollettino dell’Unità di crisi della Regione, sono 1.334 (di cui 523 sintomatici) su 9.934effettuati. Il, su un numero di test così basso, schizza al 13,4%. I deceduti sono 35 (29 nelle ultime 48 ore). I guariti sono 1519. Per quanto riguarda i ricoveri, quelli in terapia intensiva aumentano, rispetto a ieri, di 4 unità. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 150 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 1.536 * Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista.

