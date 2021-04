Bastogi, testimone in un processo massacrato di botte e costretto a ritrattare: gli aguzzini gli chiedono anche un risarcimento (Di lunedì 19 aprile 2021) La Polizia di Stato ha individuato e tratto in arresto 4 persone accusate di aver costretto, con violenze e minacce, il testimone chiave di un processo per droga a ritrattare in aula. I 4 poi, non contenti del risultato, avevano continuato l’opera vessatoria per avere anche un “risarcimento danni” dalla vittima. Costringono il testimone in un processo per droga a ritrattare, poi gli chiedono anche un risarcimento La vicenda ha inizio nel settembre dello scorso anno e si è svolta nel popoloso quartiere di Bastogi. I familiari di una donna arrestata per spaccio si sono presentati a casa di un uomo che doveva testimoniare nel relativo processo. Dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 aprile 2021) La Polizia di Stato ha individuato e tratto in arresto 4 persone accusate di aver, con violenze e minacce, ilchiave di unper droga ain aula. I 4 poi, non contenti del risultato, avevano continuato l’opera vessatoria per avereun “danni” dalla vittima. Costringono ilin unper droga a, poi gliunLa vicenda ha inizio nel settembre dello scorso anno e si è svolta nel popoloso quartiere di. I familiari di una donna arrestata per spaccio si sono presentati a casa di un uomo che doveva testimoniare nel relativo. Dopo ...

