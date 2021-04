Amazon cancella il videogioco sul Signore degli Anelli

Leggi su wired

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Foto: New Line Cinema)Niente da fare per il gioco di ruolo mmo – massive multiplayer online – dedicato alla saga de Il: arriva infatti la comunicazione dellazione del progetto da parte diGame Studios. Erano passati circa due anni dal primo annuncio nel 2019 ed è un brutto colpo per gli appassionati del mondo di J. R. R. Tolkien, ma anche un ennesimo tonfo in campo videoludico da parte del colosso di Jeff Bezos. Cala dunque improvviso il sipario su un progetto ambizioso che vedevaa braccetto con Athlon Games per realizzare un gioco di ruolo di tipo mmo che avrebbe dovuto debuttare su pc e console di nuova generazione come free-to-play. Quali sono le cause? Secondo quanto riportato da Bloomberg sarebbe da imputare agli attriti tra ...