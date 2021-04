27 banche sotto pressione sui temi ambientali La mossa dei grandi fondi

Leggi su formiche

(Di lunedì 19 aprile 2021) La spinta verde riverbera anche tra le alte sfere della finanza. Un gruppo composto da 35investitori e asset manager sta facendosu 27 tra lepiùal mondo – tra cui Goldman Sachs, HSBC e BNP Paribas – affinché queste si impegnino più aggressivamente per il raggiungimento degli obiettivi climatici tracciati negli accordi di Parigi. La richiesta fondamentale consiste nell’accelerare l’abbandono degli investimenti inquinanti (in termini di produzione di CO2) e aumentare i prestiti “”verdi”. Ma anche correlare gli stipendi al raggiungimento della neutralità carbonica e conteggiare le emissioni indirette, che secondo Carbon Trust in molti casi rappresentano la maggior parte dell’inquinamento prodotto da una data compagnia. Come riportato dal Financial Times, questo gruppo di investitori ...