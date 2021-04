"Vendetta per aver difeso amico", 17enne pestato come Willy (Di domenica 18 aprile 2021) "Penso che ad aggredirmi erano più di due". E' quanto avrebbe raccontato il 17enne aggredito a Colleferro ieri a chi ha avuto modo di parlare con lui. "In passato ho difeso un amico da una presa in ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 aprile 2021) "Penso che ad aggredirmi erano più di due". E' quanto avrebbe raccontato ilaggredito a Colleferro ieri a chi ha avuto modo di parlare con lui. "In passato hounda una presa in ...

Advertising

petergomezblog : La vendetta di Erdogan per essere stato definito “dittatore” da Draghi: bloccata una fornitura di elicotteri Leonar… - fattoquotidiano : Avrà pure ridato dignità all’Italia, come pensa gran parte del centrodestra, ma la sortita di Mario Draghi contro l… - CorriereQ : “Vendetta per aver difeso amico”, 17enne pestato come Willy - sobieski_iii : @EsteriLega Messaggio recepito. V per Vendetta - AnsaRomaLazio : 'Vendetta per aver difeso amico', 17enne pestato come Willy. Ha fratture al volto. Arrestati 2 giovani, ma forse er… -