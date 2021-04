Uomo rimane incastrato in un peso: un incidente particolarmente pen…oso (Di domenica 18 aprile 2021) Non tutti i muscoli vanno sottoposti ad allenamenti con i manubri: questa è la morale della storia che vede coinvolto un Uomo di 54 anni in provincia di Legnano (Milano), che è dovuto recarsi al pronto soccorso con il pene incastrato nel peso circolare di un bilanciere. L’assurdo incidente La richiesta d’aiuto medico non è stata la prima ipotesi vagliata dall’Uomo. Comprensibilmente. Infatti solo dopo vari e vani tentativi per tentare di liberarsi dalla morsa d’acciaio del peso di ghisa, lo sfortunato atleta si è trovato costretto a chiamare un’ambulanza per l’assistenza, dato che non poteva nemmeno camminare. Alla fine i paramedici l’hanno portato in ospedale, nonostante il palese imbarazzo del protagonista, che non ha fornito un racconto chiaro dell’occorrenza ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 18 aprile 2021) Non tutti i muscoli vanno sottoposti ad allenamenti con i manubri: questa è la morale della storia che vede coinvolto undi 54 anni in provincia di Legnano (Milano), che è dovuto recarsi al pronto soccorso con il penenelcircolare di un bilanciere. L’assurdoLa richiesta d’aiuto medico non è stata la prima ipotesi vagliata dall’. Comprensibilmente. Infatti solo dopo vari e vani tentativi per tentare di liberarsi dalla morsa d’acciaio deldi ghisa, lo sfortunato atleta si è trovato costretto a chiamare un’ambulanza per l’assistenza, dato che non poteva nemmeno camminare. Alla fine i paramedici l’hanno portato in ospedale, nonostante il palese imbarazzo del protagonista, che non ha fornito un racconto chiaro dell’occorrenza ...

Cristia62748397 : @leonard_berberi @Corriere grazie per aver onorato la memoria e l'operato di un uomo e manager capace e coraggioso… - dario_dioni : ????????????Gesù senza lo spirito santo rimane comunque un grande uomo,come la Hack è stata una grande donna e scienziata… - Serenel73 : RT @ilmarziano1: Legnano, uomo rimane incastrato con il pene nel peso di un bilanciere. Sempre detto che in palestra ti rompi il cazzo. - Alemilanista86 : RT @toda022: Può andarsene anche a zero. Rimane un uomo di merda e lo si era già capito - toda022 : Può andarsene anche a zero. Rimane un uomo di merda e lo si era già capito -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo rimane Recensione Thunder Force: comedy d'azione che non funziona ...è un uomo granchio, con le braccia al posto delle chele e delle eroine improvvisate, capitanate dall'imprevedibilità di Lydia. Lydia vuole aiutare l'amica Emily a sconfiggere i 'cattivi', ma rimane ...

SALTO ALL'INDIETRO, LO SPEZIA SI COMPLICA LA VITA ... Piccinini di Forlì Assistenti: Andrea Tardino di Milano e Marcello Rossi di Novara Iv uomo: ... Molto rimane invariato, ma non tutto: il turno è estremamente favorevole al Cagliari che vince in modo ...

Uomo rimane incastrato in un peso: un incidente particolarmente pen…oso Periodico Italiano Film cult sugli zombie: i migliori titoli da recuperare Abbiamo stilato un breve elenco dei film cult sugli zombie, pellicole celebri da vedere almeno una volta: ecco quali sono.

Recensione Thunder Force: comedy d’azione che non funziona Thunder Force è il nuovo film originale Netflix che vede protagoniste Melissa McCharty e Octavia Spencer come due superoine per caso.

...è ungranchio, con le braccia al posto delle chele e delle eroine improvvisate, capitanate dall'imprevedibilità di Lydia. Lydia vuole aiutare l'amica Emily a sconfiggere i 'cattivi', ma...... Piccinini di Forlì Assistenti: Andrea Tardino di Milano e Marcello Rossi di Novara Iv: ... Moltoinvariato, ma non tutto: il turno è estremamente favorevole al Cagliari che vince in modo ...Abbiamo stilato un breve elenco dei film cult sugli zombie, pellicole celebri da vedere almeno una volta: ecco quali sono.Thunder Force è il nuovo film originale Netflix che vede protagoniste Melissa McCharty e Octavia Spencer come due superoine per caso.