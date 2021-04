Superlega, la UEFA: «I club saranno bannati dalle competizioni» (Di lunedì 19 aprile 2021) La UEFA ha commentato attraverso un comunicato ufficiale la creazione della nuova Superlega Europea La UEFA ha commentato attraverso un comunicato ufficiale la creazione della nuova Superlega Europea. La nota. «Ogni club e giocatore che parteciperà alla Superlega potrà essere bannato da tutte le competizioni UEFA e FIFA, di livello europeo o internazionale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Laha commentato attraverso un comunicato ufficiale la creazione della nuovaEuropea Laha commentato attraverso un comunicato ufficiale la creazione della nuovaEuropea. La nota. «Ognie giocatore che parteciperà allapotrà essere bannato da tutte lee FIFA, di livello europeo o internazionale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

