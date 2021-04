Superlega Europea: il format della competizione (Di lunedì 19 aprile 2021) Superlega Europea, ora è ufficiale: ecco il format della competizione che riguarderà venti club internazionali Dodici squadre hanno aderito al progetto della nuova Superlega Europea. Nello specifico, le società in questione sono Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan e Juventus. È arrivato anche l’annuncio ufficiale. format della competizione • 20 club partecipanti di cui 15 Club Fondatori e un meccanismo di qualificazione per altre 5 squadre, che verranno selezionate ogni anno in base ai risultati conseguiti nella stagione precedente; • Partite infrasettimanali con tutti i club partecipanti che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021), ora è ufficiale: ecco ilche riguarderà venti club internazionali Dodici squadre hanno aderito al progettonuova. Nello specifico, le società in questione sono Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan e Juventus. È arrivato anche l’annuncio ufficiale.• 20 club partecipanti di cui 15 Club Fondatori e un meccanismo di qualificazione per altre 5 squadre, che verranno selezionate ogni anno in base ai risultati conseguiti nella stagione precedente; • Partite infrasettimanali con tutti i club partecipanti che ...

