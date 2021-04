Stefano Barilli | cadavere decapitato ritrovato nel Po con i suoi documenti | era scomparso l' 8 febbraio

(Di domenica 18 aprile 2021) Manca solo la conferma del Dna e dell'autopsia, ma i dubbi sono ridotti all'osso: la scomparsa di, il 23enne di Piacenza di cui non si hanno notizie dall'8scorso, ha avuto ...

Manca solo la conferma del Dna e dell'autopsia, ma i dubbi sono ridotti all'osso: la scomparsa di, il 23enne di Piacenza di cui non si hanno notizie dall'8 febbraio scorso, ha avuto un tragico epilogo. Nel pomeriggio di ieri è stato infatti rinvenuto un cadavere decapitato nel Po ,...Nelle tasche del ragazzo ritrovati documenti died un biglietto con un messaggio di suicidio.Manca solo la conferma del Dna e dell'autopsia, ma i dubbi sono ridotti all'osso: la scomparsa di Stefano Barilli, il 23enne di Piacenza di cui non si hanno notizie dall'8 ...Affiora un cadavere dal Po a Caselle Landi, al confine con il territorio Pavese: come riporta Prima Lodi, si tratterebbe di Stefano Barilli. Stefano prima di sparire aveva scritto una lettera d’addio ...