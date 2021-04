Ritorno a scuola, ora le regioni chiedono nuovi orari di entrata e uscita. Fedriga: «I bus non bastano» (Di domenica 18 aprile 2021) Tutti in classe a partire dal 26 aprile. È questa una delle novità annunciate dal governo in merito alle riaperture delle prossime settimane. Le scuole di ogni ordine e grado potranno aprire in zona gialla e arancione. Mentre sarà vietato il Ritorno in classe per gli studenti delle scuole superiori in zona rossa. Domani mattina – secondo quanto detto da fonti del ministero dell’Istruzione all’Ansa – è previsto un incontro con i sindacati per fare il punto sui protocolli di sicurezza e sugli esami. «Abbiamo scelto la scuola perché è l’architrave della nostra società per ripartire e dare un segnale di fiducia ai ragazzi, la scelta del governo è stata chiara e netta e vogliamo che il più altro numero di ragazzi possa essere in presenza», ha dichiarato oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Mezz’ora in più su Rai 3. Uno degli aspetti ... Leggi su open.online (Di domenica 18 aprile 2021) Tutti in classe a partire dal 26 aprile. È questa una delle novità annunciate dal governo in merito alle riaperture delle prossime settimane. Le scuole di ogni ordine e grado potranno aprire in zona gialla e arancione. Mentre sarà vietato ilin classe per gli studenti delle scuole superiori in zona rossa. Domani mattina – secondo quanto detto da fonti del ministero dell’Istruzione all’Ansa – è previsto un incontro con i sindacati per fare il punto sui protocolli di sicurezza e sugli esami. «Abbiamo scelto laperché è l’architrave della nostra società per ripartire e dare un segnale di fiducia ai ragazzi, la scelta del governo è stata chiara e netta e vogliamo che il più altro numero di ragazzi possa essere in presenza», ha dichiarato oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Mezz’ora in più su Rai 3. Uno degli aspetti ...

