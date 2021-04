Recovery: Draghi conferma calendario. Dopo Cdm 26 e 27/4 alle camere, il 30 inviato all'Ue (Di domenica 18 aprile 2021) Vertice ristretto a Palazzo Chigi, il premier accelera su Piano nazionale di rilancio e resistenza. L'Italia, conferma lo presentarà puntualmente all'Ue il 30 aprile, prima il passaggio alle camere Leggi su tg.la7 (Di domenica 18 aprile 2021) Vertice ristretto a Palazzo Chigi, il premier accelera su Piano nazionale di rilancio e resistenza. L'Italia,lo presentarà puntualmente all'Ue il 30 aprile, prima il passaggio

