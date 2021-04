Real Madrid, Valverde in isolamento per un contatto diretto con un positivo. Il comunicato (Di domenica 18 aprile 2021) Con un comunicato, il Real Madrid ha annunicato l’indisponibilità del suo centrocmapista Valverde. Il giocatore è entrato in contatto con un positivo al Covid e il club lo ha messo in isolamento per precauzione: “Fede Valverde si trova in isolamento da ieri, sabato 17 aprile, dopo essere entrato in contatto diretto con una persona risultata positiva al Covid-19, nonostante il giocatore sia risultato negativo in tutti i test a cui si è sottoposto“. Comunicado Oficial: Fede Valverde.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@RealMadrid) April 18, 2021 Foto: Twitter personale L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021) Con un, ilha annunicato l’indisponibilità del suo centrocmapista. Il giocatore è entrato incon unal Covid e il club lo ha messo inper precauzione: “Fedesi trova inda ieri, sabato 17 aprile, dopo essere entrato incon una persona risultata positiva al Covid-19, nonostante il giocatore sia risultato negativo in tutti i test a cui si è sottoposto“. Comunicado Oficial: Fede.#C.F. (@) April 18, 2021 Foto: Twitter personale L'articolo ...

Advertising

FOXSoccer : PSG vs Manchester City Real Madrid vs Chelsea The #UCL semifinals are SET ?? - tancredipalmeri : Poi mi spiegate perché se Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid che non vuole dargli 30 milioni e va alla Juventu… - DiMarzio : #RealMadrid, #Zidane perde anche #Valverde: piena emergenza per la sfida di #Liga al #Getafe - crescenzokmjr : RT @duppli: #Allegri ieri era dato (da giornalisti italiani) contemporaneamente al Bayern e al Real Madrid. Bravo allenatore Mr Gabbione, n… - AMinghetti : RT @MorroLuca1: Adesso fa tanto il cavaliere di Conte ma io me lo ricordo cosa diceva a novembre di lui dopo la partita con il Real Madrid… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Liga: 8 partite in programma. Alle 14 Real Sociedad - Siviglia, poi Atletico Madrid e Real Madrid Due partite in programma alle 18.30, Cadice - Celta e Betis Siviglia - Valencia, alle 21 tocca al Real Madrid, nel derby contro il Getafe, e al Villarreal, che sfida il Levante.

Caso Covid al Real Madrid: Valverde in isolamento MADRID (Spagna) - Il Real Madrid stasera scenderà in campo in casa del Getafe con gli uomini contati dopo il caso covid che ha visto il centrocampista Federico Valverde protagonista. In una nota ufficiale del club si ...

Real Madrid, ecco i quattro intoccabili Calciomercato.com Real Madrid, nome nuovo per l’attacco Commenta per primo In questa stagione Raheem Sterling ha perso il posto di titolare fisso nelle gerarchie di Guardiola, anche a causa dell’esplosione di Foden. Secondo il Daily Star, il ventiseienne i ...

L’Atletico Madrid sul nuovo Suarez: Simeone vuole Matias Arezo Matias Arezo è il nome nuovo del calcio uruguayano: ha esordito a 16 anni, ricorda il primo Suarez ed è finito sul taccuino dell'Atletico Madrid ...

Due partite in programma alle 18.30, Cadice - Celta e Betis Siviglia - Valencia, alle 21 tocca al, nel derby contro il Getafe, e al Villarreal, che sfida il Levante.(Spagna) - Ilstasera scenderà in campo in casa del Getafe con gli uomini contati dopo il caso covid che ha visto il centrocampista Federico Valverde protagonista. In una nota ufficiale del club si ...Commenta per primo In questa stagione Raheem Sterling ha perso il posto di titolare fisso nelle gerarchie di Guardiola, anche a causa dell’esplosione di Foden. Secondo il Daily Star, il ventiseienne i ...Matias Arezo è il nome nuovo del calcio uruguayano: ha esordito a 16 anni, ricorda il primo Suarez ed è finito sul taccuino dell'Atletico Madrid ...