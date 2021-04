Real Madrid, Valverde a contatto con un positivo al Covid: assente col Getafe (Di domenica 18 aprile 2021) Il Real Madrid comunica l’assenza di Fede Valverde contro il Getafe: è stato a contatto con un positivo al Covid-19. I dettagli Fede Valverde non ci sarà contro il Getafe: è stato a contatto con un positivo al Covid-19 e sebbene sia risultato negativo, oggi sarà indisponibile. «Il Real Madrid CF comunica che il nostro giocatore Fede Valverde è in isolamento da ieri, sabato 17 aprile, essendo stato a diretto contatto con una persona risultata positiva al Covid-19, sebbene il giocatore abbia dato esito negativo in tutti i test che sono stati effettuati. Fede Valverde non sarà disponibile ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Ilcomunica l’assenza di Fedecontro il: è stato acon unal-19. I dettagli Fedenon ci sarà contro il: è stato acon unal-19 e sebbene sia risultato negativo, oggi sarà indisponibile. «IlCF comunica che il nostro giocatore Fedeè in isolamento da ieri, sabato 17 aprile, essendo stato a direttocon una persona risultata positiva al-19, sebbene il giocatore abbia dato esito negativo in tutti i test che sono stati effettuati. Fedenon sarà disponibile ...

Advertising

tancredipalmeri : Poi mi spiegate perché se Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid che non vuole dargli 30 milioni e va alla Juventu… - FOXSoccer : PSG vs Manchester City Real Madrid vs Chelsea The #UCL semifinals are SET ?? - DoentesPFutebol : PSG Chelsea Manchester City Real Madrid Na boa? É o ano do Josep Guardiola. - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Haaland, il Real Madrid prova ad affondare il colpo: offerto Jovic a Dortmund - ilwijnaldumiano : RT @duppli: #Allegri ieri era dato (da giornalisti italiani) contemporaneamente al Bayern e al Real Madrid. Bravo allenatore Mr Gabbione, n… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real, a Zidane serve un'altra magia: fuori anche Mendy, difesa a pezzi Quel che c'è ? L'ipotesi difensiva, considerando ciò che è rimasto nello spogliatoio del Madrid, è la seguente: Odriozola, sette spezzoni e una manciata di minuti in stagione, terzino destro. Militao ...

'Juve, Ronaldo rifiuta offerta del Manchester United' CR7, in caso di addio ai bianconeri, potrebbe finire al Psg, tornare al Real Madrid o provare l'esperienza in Mls. Ma anche un altro suo vecchio club si è fatto avanti, lo riporta 'Don Balon'. Il ...

Real Madrid, ecco i quattro intoccabili Calciomercato.com Liga, Atletico Madrid-Eibar: probabili formazioni e statistiche Le probabili formazioni e le statistiche di Atletico Madrid Eibar, match valido per la 33a giornata del campionato spagnolo.

Calciomercato, sogno dal Real Madrid: sfida a tre in Serie A Sono ore di riflessione in casa Real Madrid in merito al futuro di Eder Militao. Il difensore brasiliano piace molto anche in Italia ...

Quel che c'è ? L'ipotesi difensiva, considerando ciò che è rimasto nello spogliatoio del, è la seguente: Odriozola, sette spezzoni e una manciata di minuti in stagione, terzino destro. Militao ...CR7, in caso di addio ai bianconeri, potrebbe finire al Psg, tornare alo provare l'esperienza in Mls. Ma anche un altro suo vecchio club si è fatto avanti, lo riporta 'Don Balon'. Il ...Le probabili formazioni e le statistiche di Atletico Madrid Eibar, match valido per la 33a giornata del campionato spagnolo.Sono ore di riflessione in casa Real Madrid in merito al futuro di Eder Militao. Il difensore brasiliano piace molto anche in Italia ...