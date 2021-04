Pass spostamenti tra regioni: come averlo e come funzionerà (Di domenica 18 aprile 2021) Riapertura non solo delle attività, ma anche degli spostamenti tra regioni. Mobilità consentita anche tra territori in fasce diverse, grazie all'ausilio di un Pass. È più o meno questo il riassunto di alcuni dei concetti espressi da Mario Draghi nella sua ultima conferenza stampa. E c'è curiosità per capire a cosa si allude quando si parla di «Pass» , come si potrà ottenere e chi lo rilascerà. Non si conoscono ancora i dettagli definitivi, ma iniziano ad essere diversi i pezzi del puzzle da incastrare per definire la situazione. Green Pass europeo: un'idea che l'Italia potrebbe anticipare L'analisi deve partire dal concetto. Quella che, convenzionalmente, viene definita «fase di convivenza con il virus» sarà contrassegnata da strumenti che per un po' dovranno ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 18 aprile 2021) Riapertura non solo delle attività, ma anche deglitra. Mobilità consentita anche tra territori in fasce diverse, grazie all'ausilio di un. È più o meno questo il riassunto di alcuni dei concetti espressi da Mario Draghi nella sua ultima conferenza stampa. E c'è curiosità per capire a cosa si allude quando si parla di «» ,si potrà ottenere e chi lo rilascerà. Non si conoscono ancora i dettagli definitivi, ma iniziano ad essere diversi i pezzi del puzzle da incastrare per definire la situazione. Greeneuropeo: un'idea che l'Italia potrebbe anticipare L'analisi deve partire dal concetto. Quella che, convenzionalmente, viene definita «fase di convivenza con il virus» sarà contrassegnata da strumenti che per un po' dovranno ...

Advertising

TgLa7 : #Draghi: Ok a spostamenti tra Regioni gialle con un pass tra regioni di colori diversi - rtl1025 : ?? 'Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass tra regioni di colori diversi'. Lo ha detto… - lorepregliasco : Draghi annuncia che saranno consentiti spostamenti tra regioni in zona gialla, e poi con un 'pass' anche tra regioni di colore diverso - fseviareggio : RT @Adnkronos: Nuova riunione sul #pass per gli spostamenti. Il #coprifuoco resta: ecco cosa filtra. - MamolkcsMamol : Coprifuoco, resta alle 22. In settimana riunione sul nuovo pass per gli spostamenti -