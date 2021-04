Orario F1 TV8 oggi: programma GP Imola in chiaro (Di domenica 18 aprile 2021) oggi, alle ore 15.00, prenderà il via il GP di Imola, secondo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato del Santerno assisteremo a una gara dall’esito incerto e in cui tutto potrebbe accadere. Ci si aspetta un confronto tra Lewis Hamilton e le Red Bull. Il sette volte campione del mondo, con Mercedes, ha realizzato un capolavoro nelle qualifiche di ieri, ma dovrà vedersela con la coppia di Milton Keynes formata dal messicano Sergio Perez e dall’olandese Max Verstappen che vorrà complicare la vita all’asso nativo di Stevenage. Per quanto riguarda la Ferrari, Charles Leclerc ha regalato al pubblico ferrarista un’altra magia nel time-attack: quarto tempo, a tre decimi da chi lo precede. Un grande risultato per il monegasco, tenendo conto dei limiti della monoposto. In corsa, però, si fanno i punti e si prospetta una prova difficile, dal momento che ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021), alle ore 15.00, prenderà il via il GP di, secondo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato del Santerno assisteremo a una gara dall’esito incerto e in cui tutto potrebbe accadere. Ci si aspetta un confronto tra Lewis Hamilton e le Red Bull. Il sette volte campione del mondo, con Mercedes, ha realizzato un capolavoro nelle qualifiche di ieri, ma dovrà vedersela con la coppia di Milton Keynes formata dal messicano Sergio Perez e dall’olandese Max Verstappen che vorrà complicare la vita all’asso nativo di Stevenage. Per quanto riguarda la Ferrari, Charles Leclerc ha regalato al pubblico ferrarista un’altra magia nel time-attack: quarto tempo, a tre decimi da chi lo precede. Un grande risultato per il monegasco, tenendo conto dei limiti della monoposto. In corsa, però, si fanno i punti e si prospetta una prova difficile, dal momento che ...

