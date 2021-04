Navalny | la figlia | Permettete a un medico di visitarlo

Advertising

Agenzia_Ansa : Appello su Twitter della figlia di #Navalny: 'Portatelo da un medico'. La situazione dell'oppositore russo è 'total… - RaiNews : #Navalny, su twitter l'appello della figlia @Dasha_Navalnaya. Ieri l'allarme della portavoce del dissidente russo:… - TgLa7 : #Navalny: la figlia su Twitter, portatelo da un medico. L'appello di Daria, preoccupata per il padre - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Russia, l'appello della figlia di Navalny: 'Fatelo visitare da un medico' - ANGELAANNOE6 : RT @SkyTG24: Russia, l'appello della figlia di Navalny: 'Fatelo visitare da un medico' -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny figlia

"Permettete ad un medico di visitare mio padre". E' questo l'appello che lancia alle autorità russe Dasha Navalnaya, ladi Aleksey, detenuto nel carcere Ik - 2 della regione di Vladimir. Ieri la portavoce del dissidente russo Kira Yarmish aveva detto che"sta morendo. Nelle condizioni in cui si ...13.20: "Portatelo dal medico" Ladell'oppositore russo Alexeyha rivolto un appello per farlo visitare da un medico. "Consentite a un dottore di far visitare il mio papà",ha ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – “Permettete ad un medico di visitare mio padre”. E’ questo l’appello che lancia alle autorità russe Dasha Navalnaya, la figlia di Aleksey Navalny, detenuto nel ...Diventano sempre più critiche le condizioni dell’oppositore russo Alexei Navalny che ha smesso di mangiare dal 31 marzo scorso come atto di protesta ...