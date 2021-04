Napoli-Inter, Bastoni: “Partenopei squadra ostica. Oltre lo Scudetto abbiamo un altro obiettivo” (Di domenica 18 aprile 2021) Parola ad Alessandro Bastoni.Napoli-Inter, LIVE Serie A 18/04/2021: segui la direttaIl difensore centrale alla corte di Antonio Conte ha presentato così il big match contro il Napoli ai microfoni di Inter Tv. In particolare, Bastoni si è soffermato sulla qualità della squadra partenopea guidata da Rino Gattuso. Di seguito, le sue dichiarazioni."Ci teniamo tanto a fare bene stasera, il Napoli è una squadra forte e stasera giocheremo in uno stadio dove non è facile giocare. Siamo pronti ad affrontare le difficoltà che si presenteranno e determinati a fare il massimo. Conosciamo benissimo le qualità del Napoli, soprattutto in attacco. Loro hanno tanti giocatori che possono metterci in difficoltà, ma il nostro ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 aprile 2021) Parola ad Alessandro, LIVE Serie A 18/04/2021: segui la direttaIl difensore centrale alla corte di Antonio Conte ha presentato così il big match contro ilai microfoni diTv. In particolare,si è soffermato sulla qualità dellapartenopea guidata da Rino Gattuso. Di seguito, le sue dichiarazioni."Ci teniamo tanto a fare bene stasera, ilè unaforte e stasera giocheremo in uno stadio dove non è facile giocare. Siamo pronti ad affrontare le difficoltà che si presenteranno e determinati a fare il massimo. Conosciamo benissimo le qualità del, soprattutto in attacco. Loro hanno tanti giocatori che possono metterci in difficoltà, ma il nostro ...

