Moto2, GP Portogallo 2021: risultati e ordine di arrivo. Prima vittoria di Raul Fernandez, 6° Bezzecchi

Il rookie spagnolo Raul Fernandez ha vinto il Gran Premio del Portogallo di Moto2 sul circuito di Portimao. Sul podio l'altro iberico Aron Canet e Remy Gardner, nuovo leader del Mondiale dopo la caduta a inizio gara del britannico Sam Lowes. Soltanto sesto Marco Bezzecchi, che ha guidato nei primi giri Prima di perdere terreno da metà gara. Di seguito la classifica con l'ordine di arrivo della terza gara del Mondiale.

GP Portogallo Moto2: L'ordine DI arrivo
1. Raul Fernandez (Esp) Kalex in 39'47"377
2. Aron Canet (Esp) Boscoscuro +1"600
3. Remy Gardner (Aus) Kalex +1"968
4. Joe Roberts (Usa) Kalex +2"397
5. Augusto Fernandez (Esp)

