Milano | i poliziotti distraggono una bambina e l’allontano dal padre | stava spacciando

(Di domenica 18 aprile 2021) Si presenta ad un incontro per vendere droga, intimato dalla polizia ha tentato la fuga lasciando la figlia di 5 anni e mezzo in auto mentre dormiva. Getty Images / Emanuele CremaschiHicham N. aveva lasciato nell’auto parcheggiata in Via Etruschi a, la figlia di 5 anni che dormiva tranquilla allontanandosi per una compra vendita di cocaina. L’uomo, 38 anni di origine marocchina, doveva incontrare un cliente italiano per vendergli la droga ed il commissariato Monforte-Vittoria avevano ricevuto una soffiata in merito allo scambio. Arrivati sul posto gli agenti, capitanati da Manfredi Fava, sono intervenuti immediatamente cercando di fermare il pusher. Una volta resosi conto degli agenti, l’italiano che doveva acquistare la dose di stupefacenti è scappato via ed il marocchino ha tentato la fuga a piedi, lasciando la figlia piccola in macchina senza preoccuparsi ...